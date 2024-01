Infarto per un assistente di Golden State, Jazz-Warriors viene rinviata

Nella notte italiana il serbo Dejan Milojevic, assistente di Steve Kerr ai Golden State Warriors, ha avuto un malore mentre si trovava in un ristorante di Salt Lake City, dove la squadra si era recata per la partita di oggi contro gli Utah Jazz. Milojevic è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino ed è in condizioni gravi, nelle scorse ore Kerr e il suo staff sono stati al suo fianco in attesa di notizie.

Per ovvi motivi, la NBA ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita tra Jazz e Warriors, sperando che Milojevic possa rimettersi al più presto. Il serbo, 46 anni, è anche assistente di Pesic sulla panchina della Serbia e in passato ha allenato Mega Basket e Buducnost. Dal 2021 era al fianco di Kerr ai Golden State Warriors.