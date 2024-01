Larsa Pippen e Marcus Jordan senza freni: “Ecco la nostra posizione preferita e quanto sesso facciamo”

Larsa Pippen e Marcus Jordan hanno parlato senza filtri della loro vita sessuale.

I due sono fra le coppie più chiacchierate degli Stati Uniti. A far discutere la differenza di età fra i due e il fatto che lei fosse sposata con Scottie Pippen, la storica spalla di Michael Jordan, padre proprio di Marcus.

I due la scorsa settimana sono comparsi nel talk show Watch What Happens Live with Andy Cohen e nel corso della puntata hanno parlato a lungo della loro relazione. Hanno raccontato l’esperienza nel reality The Traitors, un reality show a metà fra Cluedo e una cena con delitto.

L’intervista, però, ha ben presto preso una piega piccante, virando sulla vita sessuale di Larsa e Marcus che si sono raccontati senza filtri. La donna ha rivelato che fanno sesso cinque volte a notte e lui ha commentato l’affermazione dicendo di essere molto competitivo, aggiungendo “sicuramente più di tre volte”.

Dopodiché i due hanno svelato qual è la loro posizione preferita, concordando sulla doggy style.