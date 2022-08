Infinito Udonis Haslem: giocherà un’altra stagione a Miami

A giugno, Udonis Haslem ha compiuto 42 anni. L’età però è solo un numero e il lungo dei Miami Heat ha deciso che giocherà un altro anno in Florida. Pat Riley, nelle scorse settimane, aveva tenuto la porta aperta per quella che è forse la più grande bandiera degli Heat dopo Dwayne Wade. Haslem ha infatti giocato l’intera carriera a Miami, da quando, undrafted, firmò con la franchigia nel 2003.

Con Miami, Haslem ha vinto tre titoli NBA, e negli ultimi anni si è trasformato in un leader esclusivamente vocale. Dal 2016 infatti le partite disputate dal giocatore sono state appena 48, e non per via di infortuni. Nonostante questo, da tutti a Miami viene definito come un elemento imprescindibile per guidare i giovani e mantenere la concentrazione nello spogliatoio degli Heat.

Udonis Haslem announces at his youth camp that he will sign a new deal with the Miami Heat and return for the 20th season of his NBA career.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 21, 2022