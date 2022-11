La superstar dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, si è trascinata in una bella polemica dopo aver promosso un film che spinge le nozioni antisemite. Questa è tutt’altro che la prima volta che Kyrie ha fatto dichiarazioni molto polarizzanti, ma non si può negare che è stato vittima di un tremendo contraccolpo sulle sue recenti azioni.

Il famoso conduttore Rich Eisen ha risposto ai commenti di Kyrie e il giornalista sportivo della NFL non si è trattenuto nell’attaccare la guardia dei Nets:

“Mi stai disumanizzando, Kyrie. Sono un uomo ebreo. Discendente di persone morte nelle camere a gas e incenerite dai nazisti. Mi stai disumanizzando mettendo sul tuo palco un libro e un film pieni di antisemitismo o che alla fine portano alla mia disumanizzazione, quella dei miei figli e dei miei antenati, che sono morti perché erano ebrei”.

“Non è divertente”, ha aggiunto “e non posso credere di dover dire a qualcuno di Duke, che è chiaramente abbastanza intelligente per sapere un minimo di storia, che quando pubblichi una cosa del genere di fronte a quattro milioni di persone che potrebbero non averlo visto o sentito, lo stai promuovendo! Gli stai dando la tua piattaforma. Quando gli dai la tua piattaforma, potresti non essere d’accordo con tutte le cose delle persone che hanno creato il libro o il film, ma ora possiedi tutte le opinioni di quella persona”.

Il tweet di Kyrie sul film è completamente esploso. Sia i Nets che la NBA sono stati costretti a fare una dichiarazione in merito a questo problema e anche lo sponsor di abbigliamento sportivo di Irving, Nike, ha parlato.

Leggi anche: Irving e l’antisemitismo: dei tifosi protestano durante Nets-Pacers