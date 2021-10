Isaia Cordinier sarà della Virtus Bologna nonostante una frenata: i dettagli

Nei giorni scorsi Isaia Cordinier era stato dato vicinissimo alla Virtus Bologna, ma sabato ci sarebbe stata una brusca frenata nelle trattative. Secondo Aris Barkas di Eurohoops, le negoziazioni sarebbero praticamente “saltate” ad un certo punto, anche se non definitivamente, a causa del CSKA Mosca. Il club russo si sarebbe intromesso nella trattativa, ma offrendo un annuale. Le parti nelle scorse ore sono tornate a parlarsi e hanno trovato un accordo per un contratto biennale. Il francese, inserito nel primo quintetto di EuroCup nella passata stagione, sarà della Virtus.

As @Aralos10 has reported first there’s finally a deal between Cordinier and Virtus Bologna. Two year deal with #NBA out in the summer, plus #Euroleague out if Virtus doesn’t make it to the EuroLeague. Talks were almost dead on Saturday, but there’s a happy end finally.

— Aris Barkas (@arbarkas) October 5, 2021