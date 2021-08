Isaiah Thomas ricorda Kobe e poi segna 81 punti in una gara di Pro-Am

“Mi manca il mio ragazzo” taggando Kobe Bryant, twittava così venerdì 6 agosto Isaiah Thomas per ricordare la leggenda dei Los Angeles Lakers, suo mentore nonché amico. Per Isaiah Thomas, infatti, Kobe è sempre stato un punto di riferimento tanto che nella sua ultima, per quanto breve, esperienza ai Pelicans aveva deciso di indossare proprio la #24.

Miss my guy @kobebryant 🙏🏾💙🏁 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 6, 2021

Questa notte, Isaiah Thomas è sceso in campo nel campionato The Crawsover Pro-Am di Jamal Crawford e già dai primi minuti di gioco si capiva che Thomas era particolarmente ispirato. Talmente ispirato che dopo la prima metà di gara IT era già a quota 40 punti, ma soprattutto al suono della sirena il tabellino dell’ex Lakers e Kings, tra le varie, recitava 81 punti. Esattamente come la prestazione monstre che Kobe Bryant fece registrare nel gennaio 2006 nel memorabile match fra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors.

È stata una coincidenza molto particolare che Thomas abbia segnato esattamente 81 punti proprio dopo un tweet del genere. Soprattutto segnando anche alcuni canestri con tutta una serie di movimenti che, a tratti, potevano ricordare quelli di Kobe. Subito dopo la partita, IT ha twittato così

It’s ALL God!!! They said I was DONE 🏁 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 9, 2021

La reazione di Jamal Crawford: “Ne parleremo per anni”

Penetrazioni, reverse, arresti e tiro, triple, step back, Isaiah Thomas ha segnato davvero in ogni modo possibile e, al termine del match, tutti gli spettatori presenti gli hanno dedicato una standing ovation degna di una prestazione del genere.

Anche Jamal Crawford ha condiviso gli highlights della super prova di Thomas, specificando quanto sia stato incredibile vederlo dal vivo e che una cosa del genere sarà ricordata per decadi

And it was even better in person!!!!!!!!! What @isaiahthomas did today we will be talking about decades from now 👑🙌🏾💐 https://t.co/RaP4uHXuaN — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) August 9, 2021

La guardia 32enne sta ancora cercando una squadra che gli dia una possibilità in NBA, conscio delle sue capacità e di quanto potrebbe aiutare l’eventuale franchigia. Al momento nessun team pare ancora interessato, ma la free agency è ancora lunga e chissà che poi, alla fine, a richiamarlo, per una serie di coincidenze, non siano proprio i Los Angeles Lakers?