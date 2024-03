Sempre più Stati Uniti nel nostro basket: anche Pistoia diventerà americana?

La pallacanestro italiana sta diventando appetibile per gli investitori stranieri. Dopo l’acquisizione di Trieste da parte del fondo d’investimento CSG, adesso anche a Pistoia potrebbe arrivare una nuova proprietà americana. Senza dimenticare il possibile ingresso del gruppo Pelligra a Varese, tematica sempre d’attualità.

L’indiscrezione riguardo Pistoia è stata lanciata questa mattina da La Nazione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, anche se la trattativa sembrerebbe già molto ben avviata. Operazione che finora era rimasta totalmente sotto traccia e sulla quale al momento non ci sono molti dettagli. Ignota l’identità dei possibili acquirenti che avrebbe già formalizzato un’offerta e si sarebbero seduti diverse volte a tavolino (seppur virtualmente) con gli attuali vertici societari. Probabile però che si tratti di un altro fondo d’investimento con interessi diversificati in varie società sportive.

Si avranno maggiori dettagli nelle prossime settimane, scrive il giornale toscano. In ogni caso però la notizia riempie d’orgoglio la piazza pistoiese e l’attuale dirigenza che nel 2020 prese la coraggiosa decisione di auto-retrocedersi in A2 per rimettere a posto i conti. Obiettivo raggiunto insieme a ottimi risultati dal punto di vista sportivo, come la promozione dello scorso anno e la prima partecipazione della storia alle Final Eight di qualche settimana fa.

La solidità della struttura societaria e il calore della piazza sembrano aver convinto anche investitori statunitensi a puntare su Pistoia. Si parla della volontà di acquisire la maggioranza delle quote societarie ma non è ancora chiaro in quale percentuale. Nel frattempo però nella cittadina toscana si sogna già in grande e davanti alle edicole questa mattina si parlava già di un nuovo impianto in sostituzione del Pala Carrara. Forse un po’ presto, viste le poche notizie a disposizione, ma si tratterebbe di una svolta epocale per un club che storicamente ha sempre avuto una dimensione locale per quanto riguarda la proprietà e i finanziatori.

Ricordiamo che all’inizio di questa stagione Pistoia aveva “aperto” la strada verso gli Stati Uniti tramite una partership con Gonzaga University.