Mike James rescinde il contratto col CSKA Mosca

È ufficialmente terminata in anticipo di due stagioni l’avventura di Mike James col CSKA Mosca. La point guard americana, a causa dei risaputi problemi della scorsa stagione con coach Itoudis, ha poco fa rescisso il proprio contratto multimilionario con il club russo.

CSKA parts ways with James

Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2021