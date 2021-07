Mattinata da dimenticare per l’Italbasket femminile del 3×3 a Tokyo. Dopo le due vittorie nelle prime quattro partite, le Azzurre oggi sono andate KO sia contro le padrone di casa del Giappone sia contro Team USA, primo e ancora imbattuto.

10-22 il punteggio contro le giapponesi, in una partita davvero pessima con 10/27 al tiro: solo 3 punti per Rae D’Alie, 4 per Chiara Consolini top scorer. Decisamente meglio qualche ora più tardi contro le americane, a questo punto favorite per l’oro. L’Italbasket è andata vicina a rompere la loro imbattibilità, ma alla fine si è arresa 13-17 con 4 punti a testa di D’Alie e Giulia Rulli. Il bilancio al tiro è stato di 11/35.

Domani, alle ore 10.25, l’ultima partita della prima fase contro la ROC, la rappresentativa russa alle Olimpiadi. La qualificazione al turno successivo non è in discussione, visto che le Azzurre sono seste, ultimo posto disponibile per i Playoff. Dietro di loro le uniche due squadre finora sconfitte: la Romania e la Mongolia, che verranno eliminate anche in caso di vittoria domani. Se la Francia dovesse perdere tra poco contro la rappresentativa russa (inizio alle 14.25), l’Italbasket potrebbe sperare di superare le “cugine” domani e chiudere quinta la prima fase.

Foto: FIBA