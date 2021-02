Italbasket, coach Sacchetti dopo il ko con l’Estonia: “Poco aggressivi e troppi errori”

L’allenatore della Nazionale, Meo Sacchetti, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta dell’Italia contro l’Estonia nelle qualificazioni agli Europei 2022, dove gli Azzurri sono già sicuri del posto in quanto Paese ospitante.

Stasera ho rivisto le stesse pecche di ieri, solo che questa volta non è bastato l’ultimo quarto per sistemare le cose. Non siamo stati abbastanza aggressivi in difesa e l’Estonia ha trovato canestri facili da sotto e da fuori giocando un ottimo basket per 30 minuti. Siamo riusciti a tornare sotto ma quando sbagli così tanto devi essere perfetto nel finale e così non è stato, abbiamo avuto le possibilità per vincere ma gli avversari hanno meritato la vittoria con tutti questi errori da parte nostra. Il problema non erano i setting offensivi dell’Estonia ma il fatto che noi eravamo sempre un passo indietro, questo ha fatto sì che le cose diventassero più facili per i nostri avversari, inoltre abbiamo perso 19 palloni nei primi tre quarti, alcuni dei quali molto brutti. Ci tenevamo a restare imbattuti ma ora pensiamo a riposarci per chiudere il torneo con una vittoria.