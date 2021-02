L’Italia sfiora la rimonta portando la partita all’overtime, ma Kotsar trascina l’Estonia ad una vittoria fondamentale

ITALIA-ESTONIA 101-105

(21-20; 23-34; 22-28; 28-12; 7-11)

L’Estonia vince contro l’Italia di Meo Sacchetti e si avvicina alla qualificazione per gli europei. Dopo aver dominato per tre quarti, gli estoni rischiano addirittura di perdere nell’ultimo quarto, riuscendo a portare a casa la vittoria solo nell’overtime. Da sottolineare la prestazione maiuscola di Kotsar (32 punti con 15/22 dal campo e 25 di valutazione), mentre per l’Italia, fondamentale l’apporto di Michele Vitali (24 punti per lui), soprattutto nei momenti più complicati.

L’Estonia parte meglio, guidata da i 10 punti di Kotsar nei primi cinque minuti. La reazione dell’Italia non si fa attendere con una grande giocata di Spissu e le due triple consecutive di Ricci, che valgono il 13 a 9 al 6′. Un parziale di 7 a 0 riporta gli estoni in vantaggio, ma gli uomini di Coach Sacchetti non ci stanno e rispondono con un ispirato Baldasso e Akele. I due tiri liberi di Nurger chiudono il primo quarto sul 21-20 Italia.

Lo scatenato Kotsar continua a dominare il pitturato e riapre il secondo quarto con 6 punti consecutivi. Dopo l’allungo estone fino al +7 con il canestro e fallo subito di Nurger, gli azzurri sponda Italia provano a reagire con Akele e Della Valle, ma la tripla di Treier e ancora Nurger incrementano il vantaggio dell’Estonia addirittura fino al +12 all’8′, complici anche due palle perse consecutive dell’Italia. Ancora Spissu e una tripla di Ricci provano a riavvicinare gli azzurri, ma i due tiri liberi di Sokk chiudono il primo tempo sul 44-54 Estonia.

Al rientro dagli spogliatoi l’Estonia riparte fortissimo con i soliti Kotsar e Treier, veri trascinatori di questa squadra, arrivando fino al massimo vantaggio di +16. L’Italia è in netta difficoltà e il gioco di quattro punti di Kullamae porta il punteggio sul 46-68 di metà quarto. Tessitori e Vitali provano a dare una scossa, ma un incredibile Kotsar continua a dominare la partita sotto le plance. La tripla di Candi chiude il terzo quarto sul 66-82.

Nell’ultimo quarto l’Italia ha una grande reazione d’orgoglio con le triple di Spissu e Alviti, arrivando addirittura fino al -6 di metà quarto, dopo un parziale di 17 a 7. L’Estonia reagisce con il solito Kotzar, ma i 5 punti consecutivi di Spagnolo e i due liberi di Spissu portano lo svantaggio italiano fino al -2 a 40 secondi dalla fine. L’Estonia perde un brutto pallone, e sull’azione successiva Spissu riporta la partita in totale equilibrio sul 94-94. Kotsar sbaglia il tiro della vittoria e manda le due squadre all’overtime.

Il solito Kotsar apre l’overtime con un gioco da tre punti. Spissu e Vitali riportano l’Italia sul +1, ma gli estoni non mollano e si affidano ancora a Kotsar e Drell, tornando sul +4 a 13 secondi dal termine. Ricci realizza la tripla del -1, ma sull’azione successiva Drell chiude la partita con la tripla del +4. Il punteggio finale vede trionfare l’Estonia con il punteggio di 101-105.

ITALIA

Alviti 8, Ricci 19, Spagnolo 9, Spissu 16, Vitali 24, Akele 4, Baldasso 6, Candi 5, Della Valle 4, Tessitori 6, Procida, Zanotti n.e.

All.Meo Sacchetti

ESTONIA

Drell 12, Kotsar 32, Sokk 3, Joesaar 13, Hermet 9, Kullamae 10, Nurger 9, Treier 17, Dorbek, Rosenthal n.e., Valge n.e.

All. Jukka Toijala

Foto: FIBA