Italbasket, com’è andata la prima giornata di ritiro a Folgaria?

La strada verso Manila è iniziata oggi con il ritrovo dell’Italbasket sull’Alpe Cimbra, nella splendida località di Folgaria.

Tantissimi abbracci e sorrisi durante il primo allenamento di quest’estate azzurra, che non verrà vissuta da Nico Mannion perché, in accordo con Gianmarco Pozzecco e la FIP, si prenderà una pausa per preparare al meglio la prossima stagione:

Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Folgaria (Via Nazioni Unite 21b). Lunedì 24 luglio dalle 17.30 alle 19.30. Dal 25 luglio al 2 agosto dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

🚨 Gli allenamenti sono 𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 💙 Gli Azzurri vi aspettano:

🔹 oggi dalle 17:30 alle 19:30,

🔹 da domani, 25 luglio, al 2 agosto dalle 11:00 alle 13:00,

al Palazzetto di Folgaria 📍#Italbasket pic.twitter.com/DW1ytCZuZh — Italbasket (@Italbasket) July 24, 2023

Inizia dunque dall’Alpe Cimbra in Trentino il percorso che condurrà l’Italbasket alla FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre) attraverso una serie di 7 gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 Azzurri mondiali, di cui non faranno parte “passaportati”.

I primi due test saranno quelli della Trentino Basket Cup che si giocherà alla BLM Group Arena di Trento il 4 e 5 agosto. Italia-Turchia (20.30) e Cina-Capo Verde (18.00) saranno le semifinali (4 agosto) che determineranno poi le finali del giorno seguente (5 agosto, ore 18.00 e 20.30). Le due gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.