Benvenuto, Li Kai’er! Kyle Anderson giocherà il Mondiale con la Cina

Quest’estate si è parlato molto di giocatori naturalizzati, anche in ottica Italbasket. Se alla fine gli Azzurri andranno al Mondiale senza passaportati, lo stesso non si può invece dire della Cina. I rumors dei mesi scorsi sono diventati realtà e Kyle Anderson ha ufficialmente preso la cittadinanza cinese: sarà nel roster per la FIBA World Cup 2023. Come accade sempre quando si ottiene un nuovo passaporto, Anderson cambierà anche nome nella sua avventura “cinese”: sarà Li Kai’er.

Anderson ha giocato la sua ultima stagione con i Minnesota Timberwolves, mantenendo 9.4, punti, 5.3 rimbalzi e 4.9 assist di media. Il giocatore ha ottenuto la nazionalità cinese grazie al suo bisnonno, che era appunto cinese e si trasferì in Jamaica sposando una donna del posto e dando alla luce la nonna di Anderson.