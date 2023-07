Sconfitta per la città di Rieti: salta il memorial per Kobe Bryant

La città di Rieti è stata la prima che ha visto Kobe Bryant giocare a pallacanestro quando suo padre si trasferì in Europa dall’NBA. Purtroppo però proprio a Rieti non sono riusciti a organizzare il memorial per celebrare Kobe Bryant per una questione economica:

Purtroppo #Rieti non riesce a celebrare il "suo" #KobeBryant. Anche il piccolo torneo estivo è saltato. Non si conoscono le responsabilità, ma è grave che la città dove #Kobe ha iniziato a giocare non abbia ancora costruito un progetto, pubblico o privato che sia, di valore pic.twitter.com/eRuIRS53Jb — Open Rieti (@OpenRieti) July 23, 2023

Il post Facebook di 8.24 SummerLeague è parso un po’ polemico perché il motivo per cui non si svolgerà questa manifestazione che avrebbe coinvolto atleti under 18 e under 20 è puramente economico, oltre che politico. Questo è davvero molto chiaro.

Si sarebbe trattato di un piccolo torneo estivo, nulla di esageratamente complesso, in una piazza che vive di basket da oltre 40 anni. Sarebbe stato un bellissimo modo per ricordare i primi passi del Mamba su di un campo da basket ma così non sarà.

Naturalmente non sappiamo i motivi veri che hanno portato gli organizzatori di questa manifestazione a dare forfait perché non conosciamo le dinamiche rietine però possiamo dire con certezza che è davvero un grandissimo peccato.

Stiamo a vedere se l’anno prossimo si riuscirà a organizzare, magari con anche il patrocinio del Comune, visto che questa volta non lo ha concesso, come abbiamo potuto vedere.

