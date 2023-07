EA7 Milano mercato: Mirotic è ancora un’opzione, per i media greci

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un’offerta biennale da 4 milioni l’anno a Nikola Mirotic ma il sito greco SDNA è convinto che si tratta di una fake news perché l’ispano-montenegrino andrà o al Monaco o a EA7 Milano in questo mercato.

Onestamente la vicenda Nikola Mirotic è davvero davvero intricata e non sappiamo quando avremo mai una risposta a questo quesito. Di sicuro possiamo dire che non giocherà mai per una squadra serba, avendolo affermato lui stesso in un lunghissimo post su Instagram. Fino a ieri sera sembrava che il suo destino fosse ad Atene, sponda Panathinaikos, ma se SDNA dice che si trattano di fake news, tendiamo a crederci. D’altronde avrebbero tutto l’interesse del mondo nel dire che l’ex Barça e Chicago sta per firmare con i Greens.

Insomma, all’EA7 Milano possono ancora sperare in Nikola Mirotic in questo mercato? Leggendo il rapporto di SDNA ci viene proprio da dire di sì, però è anche vero che non dobbiamo dimenticare che parlano anche del Monaco, la squadra che ha appena messo sotto contratto Kemba Walker, e che potrebbe perdere Mike James entro fine mese per l’NBA. Probabilmente se l’esterno ex Pana e Olimpia decidesse di fare ritorno in NBA, allora avrebbero i soldi per inchiostrare Mirotic. Ma queste sono solo supposizioni perché di certo non c’è nulla.