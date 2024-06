Esordio vincente per la nuova Maglia delle Nazionali a Trento, in occasione della decima edizione della “Trentino Basket Cup” che gli Azzurri si sono aggiudicati superando la Georgia 79-68 in una “Il T Quotidiano Arena” sold out (4.000 spettatori).

Al termine della partita, lo staff tecnico coordinato da coach Pozzecco ha ufficializzato la lista dei 12 giocatori dell’Italbasket in partenza per Madrid e poi per il torneo preolimpico: Davide Casarin ha ricevuto l’autorizzazione a lasciare il raduno.

Il miglior marcatore dell’Italbasket ed Mvp del torneo è stato Danilo Gallinari con 13 punti, in doppia cifra anche Achille Polonara (presenza numero 90 per lui in Nazionale) a quota 12 e Stefano Tonut a 11. Per la Georgia il top scorer è stato capitan Shengelia a quota 17.

Domani in mattinata gli Azzurri si trasferiranno a Madrid per affrontare, martedì 25 giugno, la Spagna di coach Sergio Scariolo al WiZink Center (ore 19.00, live Sky Sport Arena e Now). La squadra farà rientro in Italia subito dopo il match per ripartire alla volta di Miami il 26 giugno. Il trasferimento a San Juan è previsto per il 29 giugno. Esordio al Pre Olimpico il 2 luglio contro il Bahrein.

Fonte: ufficio stampa FIP

