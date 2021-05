Italbasket, Gallinari conferma la sua voglia di giocare il Pre-Olimpico ma…

Danilo Gallinari, giocatore degli Atlanta Hawks, ha confermato la sua voglia di giocare il Pre-Olimpico di Belgrado con l’Italbasket ma molto dipenderà da come andrà la sua squadra ai playoff NBA. La competizione si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio e la squadra favorita è indubbiamente la Serbia, che è tra le altre cose anche la nazione ospitante. Queste le sue parole nell’intervista a Davide Chinellato de La Gazzetta dello Sport:

“Voglio giocare il Pre-Olimpico con l’Italia ma tutto dipenderà da come andranno i playoff NBA con Atlanta. Se ci sarà la possibilità di esserci, mi piacerebbe giocarlo!”.

Danilo Gallinari non ha solo parlato di Italbasket e Pre-Olimpico a La Gazzetta dello Sport ma anche naturalmente di NBA, dicendosi molto contento di aver terminato la stagione regolare della Eastern Conference al quinto posto in classifica, cosa non scontata per come avevano cominciato. Ha sottolineato come il cambio di coach abbia fatto la differenza nel loro percorso di crescita.

Tornando al discorso Nazionale italiana, ci auguriamo che Danilo possa esserci a Belgrado perché chiaramente la sua presenza alzerà – e non di poco – le nostre possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Tokyo. Non dimentichiamoci che l’Italbasket non va a un’Olimpiade dal 2004, ovvero da 17 anni. Un’eternità.

