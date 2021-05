I Phoenix Suns sono indubbiamente una delle migliori squadre della NBA in questa stagione con l’arrivo del futuro Hall of Famer Chris Paul. CP3 ha formato un formidabile tandem con il compagno All-Star Devin Booker, anche lui con un grande futuro in NBA. Ma i Phoenix Suns sono alla ricerca di una terza star NBA nel prossimo futuro, magari Karl-Anthony Towns, centro dei Minnesota Timberwolves?

Chris Paul ha pubblicato una storia su Instagram di 5 anni fa insieme a Devin Booker e Karl-Anthony Towns, la quale ha scatenato alcune speculazioni su una possibile mossa commerciale:

La franchigia dell’Arizona ha chiuso l’anno con il secondo miglior record dell’intero campionato, ovvero 51-21, subito dietro agli Utah Jazz. Ma, nonostante il loro risultato eccezionale e il gioco dominante per tutta la stagione regolare, molti sostengono che ai Phoenix Suns manca la potenza di fuoco della superstar per lottare veramente per vincere un titolo.

Karl-Anthony Towns sarebbe un grandissimo colpo per i Phoenix Suns perché si tratta di uno dei migliori centri “giovani” del campionato NBA, comunque stiamo sempre parlando di un classe 1995.

Chissà, al momento sono solo chiacchiere ma spesso abbiamo visto rumors di questo tipo trasformarsi in realtà…

LEGGI ANCHE: Le condizioni di LeBron James in vista del Play-in contro gli Warriors

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.