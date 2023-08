Italbasket, Gigi Datome: “Gruppo speciale, giocando insieme più forti delle avversità”

Italbasket pronta all’esordio nel Mondiale contro l’Angola. Nella conferenza stampa di presentazione, di fianco al CT Gianmarco Pozzecco, c’era anche il capitano Gigi Datome, come ripotato da La Gazzetta dello Sport.

Siamo pronti, lavoriamo da un mese per questo appuntamento ma adesso pensiamo solo all’Angola. Amiamo stare insieme e giocare insieme, siamo un gruppo unito che può superare i suoi limiti. Siamo arrivati fin qui con un lavoro intenso, necessario per affrontare al meglio questa avventura. Nel corse della mia carriera ho imparato che bisogna pensare a una partita per volta, la nostra testa è solo sul primo match. Quando finirà, inizieremo a pensare alla Repubblica Dominicana e poi alle Filippine che potranno contare sui tantissimi appassionati di basket che ci sono in questo Paese.

Datome poi ha proseguito parlando della sua “last dance” e del futuro, come notato da La Repubblica.

Lascio in uno dei momenti migliori della mia carriera, da bi-campione d’Italia con Milano e con un Mondiale. Sento che è il momento giusto per dire basta. Sono felice che l’Olimpia mi consenta di studiare da dirigente, in questo modo avrò anche più tempo per mia figlia, in queste settimane l’ho vista pochissimo.

Infine una panoramica più dettagliata sul gioco degli Azzurri.

Ora si comincia a fare sul serio, anche se questo modo di dire non mi piace, abbiamo fatto sul serio fin dal primo giorno a Folgaria. Non ci poniamo obiettivo, dobbiamo giocare in modo intelligente perché abbiamo tanti giocatori in grado di farlo, sappiamo far girare bene la palla, leggere le situazioni e capire i momenti della partite. Dobbiamo tenere il nostro livello il più a lungo possibile ed essere bravi a limitare i danni nei momenti negativi.