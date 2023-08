Spagna, Rudy Fernandez mette le mani avanti: “Stavolta non vinciamo”

Rudy Fernandez potrebbe essere il primo giocatore della storia a vincere tre Mondiali. Il veterano del Real Madrid, però, non è molto convinto di questa eventualità.

Lo dico onestamente e spero di non essere frainteso: non penso che vinceremo un altro Mondiale. Ci proveremo, ovviamente. Nemmeno l’estate scorsa dovevamo vincere gli Europei, poi i pezzi del puzzle si sono incastrati al meglio come nel 2019. Le possibilità di vincere queste competizioni ci sono, devi saperle cogliere. A Eurobasket nessuno ci dava favoriti ma ci siamo accorti che crescevamo partita dopo partita. Daremo tutto, altrimenti non vinceremo con nessuno, sappiamo che possiamo perdere con chiunque se non giochiamo al 100%. Abbiamo tante assenze, non ci sono superstar ma la nostra rosa non è male, ci danno fra le prime cinque ed è una bella soddisfazione, visto il livello di avversarie come Stati Uniti, Francia, Germania, Canada e Slovenia.