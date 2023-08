Italbasket, tutti con Pozzecco: “Ci sono avversari forti ma dobbiamo sognare”

Gianmarco Pozzecco suona la carica alla vigilia dell’esordio nei Mondiali. Il CT dell’Italbasket invita i suoi ragazzi a sognare senza porsi limiti e lo fa nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

In questo Mondiale ci sono molte squadre attrezzate e competitive ma noi dobbiamo sognare, senza porci alcun obiettivo particolare. Nelle Filippine abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza, qui si respira grandissima passione per il basket. Suggerisco però di non venire al palasport in macchina, c’è un gran bel traffico (ride, ndc).