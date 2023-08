Italbasket, in che modo possiamo passare come primi del girone?

L’Italbasket ha una sola chance di passare come prima nel proprio girone, che si può verificare con una classifica avulsa a tre squadre con due vittorie: gli Azzurri devono assolutamente battere le Filippine di Jordan Clarkson, che ieri hanno perso contro l’Angola, e l’Angola deve vincere di massimo 23 punti di scarto con la Repubblica Dominicana.

L’Italbasket può qualificarsi come seconda in una classifica avulsa a tre squadre anche perdendo fino a 11 punti di scarto con le Filippine se l’Angola viene sconfitta dalla Repubblica Dominicana.

Insomma, bisogna sperare in un mezzo miracolo da parte dell’Angola, che comunque ha battuto le Filippine, che se la sono giocata punto a punto con la Repubblica Dominicana pochi giorni fa. Probabilmente i caraibici hanno tirato fuori la partita della vita contro di noi, anche perché Andrés Feliz non può sempre tirare con quelle percentuali, altrimenti sarebbe un All-Star NBA e non un giocatore di Badalona.

Onestamente non ci sentiamo di dire che ci sono zero speranze per gli africani contro i dominicani. La fortuna (o sfortuna, secondo alcuni) è che noi giocheremo contro le Filippine già sapendo il loro risultato. Ma nel dubbio meglio vincere e anche bene per toglierci ogni patema.

