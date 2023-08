Gianluca Basile, ex bandiera dell’Italbasket, ha commentato sulle colonne de La Gazzetta di Brindisi le prime 2 gare degli Azzurri, che non sono state proprio sfavillanti.

“Vedo gli Azzurri bloccati, ma li capisco. Non è semplice indossare la maglia della tua Nazione. Per molti sta passando di moda, ma chi ci crede veramente ha bisogno di tempo per sbloccarsi. Per cui capisco Procida e Spagnolo e gli altri giovani. Anche io al mio primo Mondiale tremavo: era il 1998 ed eravamo ad Atene con coach Tanjevic. Non riuscivo a esprimermi al meglio anche se dovevo fare un compitino semplice. In questi Mondiali, poi, come dimostra l’eliminazione della Francia, data da molti come favorita, tutto può succedere”.

POZZECCO

“A vederlo in giacca e cravatta ormai ci ho fatto l’abitudine, ma vorrei vederlo più sereno anche nei momenti negativi. È un’Italia che dipende molto da lui e, quindi, deve essere bravo a trasmettere grande serenità ai suoi ragazzi. Non è facile, io, ad esempio, non sarei bravo a nascondere il nervosismo o lo sconforto ed è per questo che non faccio il coach”.

Speriamo che domani l’Italbasket e Pozzecco siano in grado di trovare la serenità tanto auspicava da Gianluca Basile.

