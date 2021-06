Italbasket KO contro la Germania, career-high in Nazionale per Nicolò Melli

Dopo due vittorie arriva anche il primo KO per l’Italbasket nel giro di amichevoli che precedono il Preolimpico. Gli Azzurri hanno perso l’ultima partita del Torneo di Amburgo contro i padroni di casa della Germania col punteggio di 91-79.

Primo quarto che inizia in equilibrio e si chiude con i tedeschi avanti 22-18, con 12 punti su 18 del duo Melli-Vitali. Nel secondo periodo, con un parziale di 10-0, gli Azzurri si portano in vantaggio e arrivano all’intervallo avanti 46-42, con Melli già a 17 punti. È nel terzo quarto che la Germania rivolta la gara, passando da una situazione di svantaggio al +10. I tedeschi arrivano al 30′ sul 71-58, un brutto colpo per l’Italia che non riesce a recuperare e perde il match, oltre che il torneo amichevole vinto proprio dalla Germania.

Unica nota lieta della serata è la prestazione di Nicolò Melli: 21 punti, career-high in Nazionale.

Foto: Italbasket