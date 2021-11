Italbasket, la long list di Meo Sacchetti per le gare contro Russia e Olanda

Roma. Tornano in campo gli Azzurri. Lo aveva detto Capitan Melli appena finito il quarto di finale olimpico contro la Francia: “Abbiamo tanti appuntamenti importanti davanti a noi, a cominciare dalle qualificazioni al prossimo Mondiale”.

A tre mesi di distanza dall’ultima notte giapponese, l’Italia comincia il proprio percorso verso la FIBA World Cup 2023, la competizione attraverso cui sperare di accedere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le prime due sfide saranno contro la Russia (venerdì 26 novembre, ore 17.00 italiane a San Pietroburgo) e contro i Paesi Bassi (lunedì 29 novembre, ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago a Milano).

La gara contro gli “Oranje” è organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Per provare a partire con il piede giusto, il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list di 24 giocatori, da cui sceglierà i 16 giocatori che si ritroveranno lunedì 22 novembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la gara degli Azzurri contro i Paesi Bassi al Mediolanum Forum. I biglietti sono in vendita in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: www.vivaticket.com/it/biglietto/italia-vs-paesi-bassi

Per i tesserati FIP è prevista una promozione per l’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto. Per prenotazioni e informazioni, l’email da contattare è eventi@lombardia.fip.it .

Le richieste dovranno pervenire tramite le Società affiliate alla FIP e non dai singoli tesserati. Il termine ultimo per le prenotazioni è fissato al 23 novembre.

La long list del CT Sacchetti

Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

Tommaso Baldasso (1998, 192, P/G, Fortitudo Kigili Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 196, G, Nutribullet Treviso)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 181, P, Segafredo Virtus Bologna)

Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

Alessandro Zanelli (1992, 188, P, Happy Casa Brindisi)

Lo staff

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Fonte: FIP