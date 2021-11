La situazione intorno a Nikola Jokic e Markieff Morris, dopo la furente polemica di ieri, si è parzialmente placata. La NBA ha deciso le sanzioni per Jokic, Morris e Jimmy Butler e non sono arrivati altri commenti sull’accaduto. Miami e Denver si affronteranno nuovamente, stavolta in Florida, per la seconda e ultima volta in questa stagione il prossimo 29 novembre. Chissà come saranno le acque ora di quella data, ma nel frattempo i fratelli di Jokic, secondo una fonte, avrebbero già acquistato i biglietti per essere in tribuna all’American Airlines Arena per quella data.

Nemanja e Strahinja Jokic avevano già risposto alle minacce di Marcus Morris, gemello di Markieff, via Twitter. Il messaggio era chiaro: “Se intendi cercare vendetta, noi saremo lì ad aspettarti”. Nel dubbio i due vogliono essere presenti anche quando sarà Markieff ad incontrare loro fratello Nikola.

A reliable #NBA source told me, the @Jokicbrothers bought tickets today and are expected to be at the #Nuggets #Heat game in Miami on November 29th. — Eric Goodman (@EricGoodman) November 9, 2021