Italbasket, le scelte di Pozzecco per la partita contro l’Ucraina

Domani pomeriggio, alle 17.30 italiane, l’Italbasket scenderà in campo a Riga per la prima partita ufficiale della sua estate. Gli Azzurri sfideranno l’Ucraina in campo neutro, per ovvie ragioni, nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023. Sarà la prima partita del secondo turno di qualificazioni, seguirà sabato quella contro la Georgia a Brescia e successivamente, a novembre, contro la Spagna, per poi rigiocarle tutte e tre per il ritorno.

Coach Gianmarco Pozzecco, che finora ha allenato l’Italia solo in amichevole se si escludono le ultime gare del primo turno di qualificazioni (dove passavano tutte e tre le squadre del girone). Il CT ha scelto come unico escluso dai 12 Amedeo Tessitori, che già aveva giocato poco nelle amichevoli. Gli Azzurri saranno guidati come al solito da Danilo Gallinari, recuperato già nell’ultima uscita contro la Repubblica Ceca.

I 1️⃣2️⃣ per 🇺🇦 – 🇮🇹 Il CT Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 Azzurri che scenderanno in campo domani a Riga con l’Ucraina: non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico. #Italbasket pic.twitter.com/DjlZGGRjOd — Italbasket (@Italbasket) August 23, 2022