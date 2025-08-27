Italbasket, nervi tesi nello spogliatoio alla vigilia dell’esordio contro la Grecia?

Mancano poche ore all’esordio dell’Italbasket in questo Europeo, domani sera alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Una sfida difficile resa ancora più ardua dalle possibili assenze di Giampaolo Ricci e Nicola Akele, alle prese con degli acciacchi fisici e in dubbio per la gara di Cipro. Nelle ultime ore però anche un’altra ombra si è fatta largo verso gli Azzurri: secondo il giornalista Giuseppe Malaguti, ci sarebbe stato un forte litigio tra il capitano Nicolò Melli e il CT Gianmarco Pozzecco, con coinvolgimento anche di Gigi Datome, grande amico di Melli e capodelegazione azzurro.

La notizia al momento non è stata confermata da altre fonti, né smentita dai diretti interessati. Allo stesso modo non sono noti i motivi di questa fantomatica lite. La speranza è che, se avvenuta realmente, non provochi danni alla spedizione azzurra che necessiterà di tutta la serenità e la concentrazione possibile.