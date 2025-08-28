L’ITALIA CHIAMÒ! Inizia EuroBasket: tutti gli appuntamenti

Migliaia di cuori azzurri dell’Italia cestistica e sportiva in generale pronti a stringersi attorno ai ragazzi di coach Pozzecco per sognare insieme.

Fiducia nei nostri mezzi nonostante le difficoltà che senza ombra di dubbio si presenteranno. Questo gruppo ha dimostrato in più occasioni negli ultimi anni di saper lanciare il cuore oltre l’ostacolo e superare i propri limiti.

Il primo scoglio è la Grecia di un Polifemo tanto realistico quanto mitologico che porta il nome di Giannis Antetokounmpo. Servirà quella spregiudicatezza vista brillare negli occhi di tanti nostri players più volte.

Sarà l’ItalBasket del The Last Dance di Danilo Gallinari e chissà, forse anche di Nik Melli e Pippo Ricci. Ma sarà anche l’ItalBasket del futuro, di Matteo Spagnolo, Momo Diouf, Saliou Niang e Gabriele Procida, molto più che giovanotti alle prime armi.

Pronti a emozionarci sulle note degli acuti di Flavio Tranquillo, inizia l’EuroBasket per l’ItalBasket.

IL CALENDARIO – GIRONE C – SEDE: LIMASSOL (CIPRO)

Giovedì 28 Agosto H20.30: ITALIA – GRECIA

Sabato 30 Agosto H14.00: ITALIA – GEORGIA

Domenica 31 Agosto H20.30: ITALIA – BOSNIA

Martedì 2 Settembre H20.30: ITALIA – SPAGNA

Giovedì 4 Settembre H17.15: ITALIA – CIPRO

*Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro sulla RAI e su RaiPlay e visibili anche sulle pay per view di Sky, DAZN e NOW.

Leggi anche: Italbasket, nervi tesi nello spogliatoio alla vigilia dell’esordio contro la Grecia?