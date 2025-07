C’è una novità nello staff tecnico della Nazionale di basket in vista degli Europei.

Il ct Gianmarco Pozzecco ha scelto un nuovo assistente. Si tratta di Alessandro Lotesoriere, 39enne che da pochi giorni è entrato nello staff della Germani Brescia. Lo scorso anno ha lavorato per l’Hapoel Gerusalemme, occupandosi principalmente di match analysis.

Lotesoriere, nato a Monopoli nel 1986, ha iniziato la carriera da allenatore nella sua città tra settore giovanile e prime squadre. Dopo esperienze a Ceglie e Mola (dove ottiene una promozione in Serie B), approda a Ravenna in A2 come vice allenatore, restando per quattro stagioni. Successivamente lavora in Serie A con Fortitudo Bologna e Reggiana, sempre nello staff di coach Antimo Martino. Nel 2021 torna a Ravenna in A2 come capo allenatore, poi nel 2023 guida Faenza in Serie B. È Allenatore Nazionale FIP dal 2013 e ha ricoperto ruoli tecnici per la FIP Puglia.

Un altro coach giovane all’interno di uno staff che prevede già la presenza di Edoardo Casalone, Giuseppe Poeta e Riccardo Fois. Presente anche Federico Fucà che a 48 anni è il “veterano” del gruppo di lavoro del Poz (che ne ha 52).