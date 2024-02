Quali team hanno vinto le Coppe Nazionali in Europa? Napoli l’unica che non gioca le coppe

Con la pausa di due settimane dell’EuroLega, si sono svolte le coppe nazionali di basket in Europa. Come di consueto, si sono verificati sconvolgimenti, tipo la vittoria di Napoli, risultati interessanti e drammi, come quello di Milano e Bologna, che hanno dato agli appassionati di pallacanestro le loro soddisfazioni mentre la migliore competizione cestistica del continente è in pausa.

Ecco il dettaglio di come sono andate le coppe nazionali negli altri stati europei:

SPAGNA

Vincitore: Real Madrid

MVP: Facundo Campazzo

SERBIA

Vincitore: Stella Rossa Belgrado

MVP: Milos Teodosic

GRECIA

Vincitore: Olympiacos

MVP: Moustapha Fall

GERMANIA

Vincitore: Bayern Monaco

MVP: Sylvain Francisco

FRANCIA

Vincitore: Paris Basketball

MVP: T.J. Shorts

LITUANIA

Vincitore: Zalgiris Kaunas

MVP: Laurynas Birutis

TURCHIA

Vincitore: Fenerbahce Istanbul

MVP: Nick Calathes

Insomma, la maggior parte delle vincitrice sono squadre che militano in EuroLega, solo il Paris Basketball in Francia gioca in EuroCup.

La Ge.Vi. Napoli è invece l’unica formazione tra tutte quelle elencate a non partecipare a nessuna competizione europea, a riprova del capolavoro compiuto.

Il bello di queste Coppe nazionali è che ogni anno regalano sorprese. Basti pensare che l’anno scorso in Italia ha vinto Brescia e quest’oggi Napoli.

Leggi anche: Milano-Napoli, le pagelle della finale di Coppa Italia: Pullen glaciale, Ennis il migliore; dell’Olimpia si salva Melli