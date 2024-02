Milano-Napoli, le pagelle della finale di Coppa Italia: Pullen glaciale, Ennis il migliore; dell’Olimpia si salva Melli

LA Ge.Vi. Napoli corona il suo sogno e da “Cenerentola” conquista la sua terza Coppa Italia dopo aver sconfitto Milano 77-72.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Giordano Bortolani, SV. Entra e non riesce a incidere minimamente.

Stefano Tonut, SV. Non viene inspiegabilmente mai chiamato in causa.

Nicolò Melli, voto 7. Nonostante sia gravato dal problema falli non molla mai e chiude a quota 20 punti

Shabazz Napier, voto 4.5. Non riesce a mettere in ritmo i compagni e a mettere in ritmo sé stesso. Il pasticcio finale che regala di fatto la coppa a Napoli chiude la sua serata da dimenticare.

Giampaolo Ricci, SV. Solo 2′ sul parquet.

Diego Flaccadori, 5.5. Non fa la differenza in attacco ma prova comunque a mettere ordine nel sistema.

Devon Hall, 5. Nel finale prova a farsi vedere ma di fatto non riesce a contribuire alla causa biancorossa.

Shavon Shields, 5. Chiude il primo tempo con 0/7 al tiro e si accende troppo tardi. Il suo apporto manca tantissimo nel sistema milanese.

Nikola Mirotic, 6.5. Assieme a Melli prova a tenere in piedi l’attacco milanese con 19 punti ma non basta. In difesa concede qualcosa di troppo.

Kyle Hines, 5.5. Si batte come un leone ma fatica al cospetto della mobilità dei pari ruolo partenopei.

Johannes Voigtmann, 5.5. Non riesce a colpire con il tiro da fuori e allora ci prova da sotto ma con risultati comunque non sufficienti.

GEVI NAPOLI

Jacob Pullen, 8. Chiude con 3/10 al tiro ma mette la tripla più importante del torneo. Glaciale.

Tomislav Zubcic, 7. Cresciuto rispetto alle precedenti uscite. Dà solidita e chiude con 11 punti.

Tyler Ennis, 9. Indiscusso MVP. Fa a fette la difesa milanese sotto ogni aspetto: 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Sontuoso.

Giovanni De Nicolao, 6.5. Due punti importanti nell’economia del match e ordine in regia. Prezioso.

Tariq Owens, 7. Con il suo atletismo fa la differenza. 10 punti e 7 rimbalzi importanti per la causa.

Markel Brown, 6. Pur con il problema falli da gestire, tiene il campo con personalità.

Michal Sokolowski, 8. Annulla Shields e porta a casa 13 punti e 6 rimbalzi.

Alessandro Lever, 6. Aiuta il reparto lunghi quando chiamato in causa.

Mabor Dut, SV. In campo solo pochi secondi quando esce Owens per un colpo al volto.

Foto: LBA