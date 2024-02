Nikola Jokic nomina i 5 All-European dell’NBA: almeno un’esclusione ECCELLENTE

Nikola Jokic, la superstar dei Denver Nuggets e ultimo campione NBA, ha nominato cinque giocatori dell’NBA che andrebbero a comporre la squadra All-European secondo lui.

Secondo Harrison Wind, Jokic ha fatto i seguenti nomi, tutti provenienti da Paesi post-jugoslavi, tra i primi cinque.

Luka Doncic (Dallas Mavericks),

Bogdan Bogdanovic(Atlanta Hawks),

Dario Saric (Golden State Warriors),

Nikola Vucevic (Chicago Bulls),

Lui stesso

Tutti i nomi della lista di Nikola Jokic stanno vivendo stagioni notevoli e lui è in prima linea in questa realtà. Attualmente al primo posto della Kia MVP Ladder, Jokic ha una media di 26,1 punti, 12 rimbalzi e 8,9 assist a partita.

Anche il collega Nikola Vucevic ha una media di 17,5 punti e 10,6 rimbalzi a partita, oltre a 3,4 assist. Per quanto riguarda Saric, l’ala croata ha numeri più modesti, con medie di 9,4 punti, 5,1 rimbalzi e 2,5 assist a partita.

Fa strano non leggere, per esempio, il nome di Giannis Antetokounmpo in questa lista ma sappiamo quanto Jokic ci tenga ai suoi balcani e quindi immaginiamo che non abbia inserito il greco per questo motivo.

Stiamo a vedere se Nikola Jokic vincerà di nuovo l’MVP e se prima o poi Luka Doncic ce la farà.

