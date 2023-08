Italbasket, quando giocheremo nel 2° girone? Di sicuro affronteremo ancora la Serbia

L’Italbasket è riuscita a strappare un pass per la seconda fase del Mondiale e sarà nel girone con Repubblica Dominicana – contro cui però non giocherà più -, Serbia e la seconda del Girone B.

Non sappiamo ancora gli orari e nemmeno la seconda avversaria però sappiamo che una sarà la Serbia, che perciò affronteremo per la terza estate di fila in match ufficiali. Dopo Belgrado e Berlino, questa volta dovremo provare a batterli in Asia, a Manila, senza dimenticare la vittoria al Torneo dell’Acropolis di qualche settimana fa, ad Atene.

Molto probabilmente contro Bogdan Bogdanovic & co. giocheremo venerdì (perché diamo per scontato che passeranno come primi nel loro girone), ci immaginiamo alle ore 14.00, che sarebbero le 20.00 nelle Filippine.

L’altra gara dell’Italbasket sarà domenica contro la seconda del girone della Serbia, quindi o contro Sud Sudan oppure contro Porto Rico, però ci immaginiamo più i caraibici perché hanno battuto gli africani nell’opening day a Manila. I sud sudanesi dovrebbero battere i serbi – abbastanza proibitivo – e i portoricani dovrebbero perdere contro la modestissima Cina – ancor più impensabile -.

Stiamo a vedere se gli Azzurri riusciranno a compiere l’ennesimo miracolo contro i serbi in 3 estati di fila.

