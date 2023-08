Pozzecco: “Non dite che sono diseducativo!”. E sul possibile ‘tuffo’ dal 37esimo piano…

Gianmarco Pozzecco, dopo aver parlato a Rai Sport, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport e queste sono le sue dichiarazioni:

“Datemi addosso, non c’è problema, però non dite che sono diseducativo perché non è vero. Dite che perdo le partite, che sono un pazzo furioso, che sono anormale, ma non toccate i miei giocatori. Non toccate il mio staff. Non toccate il mio Presidente, che in questi due giorni mi ha trattato come un figlio. Perché ha visto la sofferenza di un uomo… tanti allenatori dicono che l’allenatore è solo… io non lo sono”.

“Eravamo in un girone estremamente complicato. Spiegarlo a chi è già predisposto male è impossibile. Continuate a darmi addosso, e non vi preoccupate. No, non voi, non tu, chi ha la coda di paglia… Il mio presidente ha detto una cosa giusta e saggia. Sono al 37esimo piano, non potevo buttarmi giù perché i vetri non si aprono. E avevo sempre uno dello staff che mi dormivo vicina perché non facessi cazzate. Sono fatto così”.

Insomma, anche oggi Pozzecco si è fatto riconoscere con la sua dialettica. Ma il Poz è così. Nel bene e nel male.

Leggi anche: Italbasket, Melli: “Passati da fenomeni a disastri in un giorno, serve equilibrio nei giudizi”