FILIPPINE 83 – ITALIA 90

(23-20; 16-28; 21-25; 23-17)

Una vittoria che vale il passaggio del turno e che dimostra il valore di questa Nazionale. Svanita la tensione della partita contro la Repubblica Dominicana, un Italbasket molto bella per lunghi tratti. La prova corale e i protagonisti che “ti aspetti meno” (Tonut e Pajola) controllano il dominio di Clarkson e regalano il sorriso agli Azzurri.

IL MATCH

La partita si apre subito con ritmi altissimi: Tonut e Spissu si mettono in mostra ma Clarkson, Pogoy e Ramos rispondono con triple che mandano avanti i padroni di casa. Fontecchio pareggia i conti, i Filippini però continuano a dettare il proprio ritmo frenetico e l’Italia chiude il quarto in svantaggio, 23-20. Ricci e Datome riportano avanti gli Azzurri che trovano più continuità. Tonut è un fattore sia in difesa che in attacco e Fontecchio ne approfitta per toccare il +11 Italia. Clarkson tiene i suoi in scia grazie al suo talento offensivo ma le triple di Spissu e Tonut valgono il 39-48 con cui termina il secondo quarto.

Nella ripresa Fajardo e Clarkson provano ad accorciare ma sono ancora Tonut e Spissu a ricacciare indietro i padroni di casa. Ramos continua ad essere uno dei punti di riferimento delle Filippine sia in area che dall’arco. Per gli Azzurri però è il momento di Pajola che con tre triple sfiora il +15 e poi chiude il terzo periodo 60-73. L’Italbasket incrementa ancora il vantaggio con Melli e Spissu (+18) ma alcune distrazioni permettono ai Filippini di accorciare. Ricci risponde alle iniziative di Ravena mentre i padroni di casa rosicchiano un punto dopo l’altro, sfiorando il -7. L’Italia rischia tantissimo negli ultimi minuti ma alla fine ha la meglio, vincendo 83-90.

TABELLINI:

FILIPPINE: Ravena 8, Clarkson 23, Thompson, Sotto 2, Malonzo 7, Fajardo 4, Pogoy 9, Perez, Abando 8, Ramos 14, Aguilar, Edu 8.

Coach Reyes

ITALIA: Spissu 13, Tonut 13, Melli 10, Fontecchio 18, Ricci 14, Spagnolo n.e., Polonara 6, Diouf n.e., Severini, Procida n.e., Pajola 11, Datome 5.

Coach Pozzecco

