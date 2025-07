Italbasket: si parte da Folgaria senza Sarr, DiVincenzo, Fontecchio e il Gallo ma con Polonara

È iniziato il Training Camp 2025 della Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, che insieme agli Azzurri ha salutato in videochiamata Achille Polonara prima di iniziare la prima sessione di allenamenti.

Dame Sarr è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. Così il CT: “Dame è un ragazzo su cui contiamo molto per il presente e per il futuro. Ho deciso che per garantirgli il percorso migliore questa estate non sarà con noi. Lo ritroveremo senza dubbio in altre occasioni. Oggi intanto iniziamo un percorso affascinante verso l’Europeo con fiducia e voglia di stare insieme”.

Sono dunque 14 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Folgaria. Simone Fontecchio e Donte Di Vincenzo (invitato dalla FIP ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti) raggiungeranno il gruppo il 30 luglio mentre Danilo Gallinari sarà a disposizione una volta terminati i suoi impegni con il club.

Gli Azzurri, che a Folgaria alloggeranno al Golf Hotel, sosterranno sei amichevoli prima del trasferimento a Limassol (Cipro), sede del Gruppo C di EuroBasket 2025. Nell’ambito della Trentino Basket Cup, l’Italia affronterà l’Islanda sabato 2 agosto alle ore 20.00. Il giorno seguente, domenica 3 agosto, sfida a una tra Polonia e Senegal alle ore 19.00. Entrambe le gare si disputeranno alla “T Quotidiano Arena” di Trento e saranno trasmesse live su Sky Sport Basket. Clicca qui per acquistare i biglietti per la Trentino Basket Cup.

La preparazione proseguirà a Trieste, dove Nik Melli e compagni giocheranno contro la Lettonia di coach Luca Banchi sabato 9 agosto alle ore 20.00 (live Sky Sport Basket). Clicca qui per acquistare i biglietti per la gara contro la Lettonia a Trieste.

Chiusura in Italia giovedì 14 agosto al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina alle 20.00 (live Sky Sport Basket) per una sfida che non va in scena dall’agosto 2004, giorno della Finale Olimpica ad Atene. Entrambe le gare saranno Live su Sky Sport. Clicca qui per acquistare i biglietti per la gara contro l’Argentina a Bologna.

La preparazione terminerà con la partecipazione all’ormai tradizionale Torneo dell’Acropoli di Atene: giovedì 21 agosto di nuovo contro la Lettonia e venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Esordio europeo a Limassol il 28 agosto contro la Grecia alle 20.30 (21.30 locali).

Ufficio Stampa FIP

Foto: FIBA