LeBron James GASATISSIMO dalla vittoria degli USC Trojans di Bronny contro UCLA

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, non potrebbe essere più entusiasta dopo aver visto USC Basketball e suo figlio Bronny James battere gli UCLA Bruins sabato sera.

È stata una gara combattuta e molto fisica per tutta la notte, con Bronny che è stato addirittura spintonato dal big man di UCLA Adem Bona a metà della seconda metà della gara. Alla fine, però, è stata USC ad aggiudicarsi la vittoria per 62 a 56.

Boogie Ellis ha guidato i Trojans con 24 punti, oltre a 5 rimbalzi e 2 assist, mentre Isaiah Collier ha messo a referto 11 punti, 3 rimbalzi e 4 punti. La difesa ha giocato un ruolo importante per USC nella vittoria, visto che ha strappato la palla 12 volte rispetto alle 6 di UCLA.

Nessuno dei Bruins ha segnato più di 15 punti, con Bona che ha ne ha realizzati 14. Dylan Andrews è rimasto addirittura senza punti in 32 minuti di gioco da titolare, mentre Brandon Williams ha realizzato solo tre punti.

Seppure Bronny abbia chiuso con solo 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 14 minuti di gioco in uscita dalla panchina, LeBron James era comunque entusiasta di vedere USC vincere nella sfida tra rivali. Dopo la partita, la superstar dei Lakers è subito andato su X per festeggiare e congratularsi con la squadra per la vittoria.

“Grande vittoria in trasferta”, ha scritto LeBron taggando l’account social della USC Basketball.

Great road W @USCBasketball_ !! ✌🏾 — LeBron James (@KingJames) February 25, 2024

