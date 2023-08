Italia – Angola, l’ultima volta finì a testate

L’Italbasket si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali contro l’Angola.

Gli Azzurri hanno affrontato la nazionale africana anche nell’ultima edizione della kermesse iridata, datata 2019. Un successo netto per l’Italia, capace di vincere senza troppi problemi per 92-61. L’insidia più grande per i ragazzi allora allenati da Meo Sacchetti fu il gioco duro (per non dire sporco) dell’Angola, nonostante la partita fosse stata indirizzata fin da subito.

Una serie di colpi duri che ha avuto il suo culmine proprio nel finale di partita, con l’Italia avanti nell’ordine delle 30 lunghezze. Alessandro Gentile riceve l’ennesimo body check duro e spintona via Leonel Paulo che risponde con la stessa moneta. Dopo qualche istante l’angolano torna all’attacco, piantando una testata nel petto di AleGent. Antisportivo, il secondo, per Paulo che conclude l’incontro con qualche secondo di anticipo.

Leonel Paulo, autentica istituzione del basket nel suo Paese, sarà presente anche domani. Gentile, dopo qualche stagione non facile, non ha invece guadagnato la chiamata di coach Pozzecco.