Purtroppo non siamo riusciti a vincere il Quarto di Finale tra Italia e Francia però non abbiamo mai mollato e perciò le nostre pagelle sono tutte (o quasi) molto più che sufficienti.

ITALIA

Marco Spissu: N.E.

Stefano Tonut: 6. Purtroppo oggi il nostro Stefano non ha imbroccato la partita offensivamente parlando. In difesa ha rubato due palle meravigliose però tanti, troppi errori sotto canestro. Sufficienza comunque meritata per il grande lavoro nella nostra metà campo.

Danilo Gallinari: 8. Ha subito un po’ di critiche per le prime tre partite del girone ma oggi ha risposto da campione quale è: doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Davvero, lui e Fontecchio sono stati strepitosi.

Nicolò Melli: 6,5. Nel primo tempo gioca bene, poi Meo non lo mette più, non perché è impazzito tutto d’un tratto ma perché Pippo Ricci ha – non si sa come – saputo limitare Rudy Gobert.

Simone Fontecchio: 8,5. Abbiamo voluto dargli mezzo punto in più rispetto al Gallo perché Danilo si sa che è un campione, Simone l’abbiamo “scoperto” in questo magico mese, da Belgrado a Tokyo. Fontecchio è un ragazzo speciale e un giocatore super. Simo, davvero, ti auguriamo il meglio per la tua carriera e per la tua vita.

Amedeo Tessitori: N.E. Meriterebbe un 10 nel trash talking. Non c’è stata una tripla senza che Tex la “commentasse” dalla panca.

Giampaolo Ricci: 7,5. Fa 28 minuti in panchina, viene buttato in campo un po’ per sbaglio e un po’ per disperazione e fa dei MIRACOLI contro Fall e Gobert. Il primo è una montagna che cammina e il secondo è probabilmente il miglior centro al mondo. Mica male. Pippo è davvero la faccia della nostra Italia: pronto a dare tutto, anche solo per un possesso. E se fosse entrata quella bomba…

Riccardo Moraschini: S.V.

Michele Vitali: 6. Una bomba “ignorante” alla Basile e tanta tanta difesa in quei 7 minuti sul parquet.

Achille Polonara: 7. Guida l’Italia nel primo tempo e anche in un momento molto difficile nel terzo periodo. Ormai Achille è un giocatore di alto livello europeo e non ha potuto far altro che dimostrarlo anche in questa competizione. Mannaggia, magari avesse fatto quel canestro… sarebbe stato da top 3 dell’Olimpiade.

Alessandro Pajola: 7. Classe 1999. Un’Olimpiade strepitosa dopo un Preolimpico incredibile. Deve ancora crescere tanto, specialmente in attacco, però il futuro è tutto di Pajo. Dai che ti aspettiamo l’estate prossima, insieme a quel “Rosso Malpelo” di Niccolò.

Niccolò Mannion: 6,5. Oggi non gli entrava davvero niente, purtroppo: 1/10 dal campo, con 7 tiri da due sbagliati. Ci è mancato il solito Nico da 15-20 a partita però stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni. Siamo certi che anche lui, come Pajola, ci farà godere tantissimo. Come ci ha fatto godere tantissimo quando si è buttato per recuperare quel pallone praticamente morto.

All. Meo Sacchetti: 10. Siamo matti? Un po’. Come lui che ha avuto gli attributi di tenere in campo Giampaolo Ricci per tutto il quarto quarto, panchinando l’ex NBA Nicolò Melli e il titolare del Fenerbahce Achille Polonara. In questi anni da commisario tecnico azzurro ha fatto vedere cose che mai ci saremmo immaginati in vita nostra. Se a giugno 2021 mi avessero detto che avrei scritto le pagelle di un Quarto di Finale olimpico perso di misura contro la Francia, avrei riso per ore, chiedendo il nome del comico che si era inventato questa meravigliosa barzelletta. Sì, Meo è un po’ un folle, ma è proprio grazie alla sua follia che siamo riusciti a posizionarsi tra le prime 8 Nazionali al mondo. E a settembre dell’anno prossimo… vabbè, pensiamoci tra poco più di un anno.

FRANCIA

Frank Ntilikina: S.V.

Timothé Luwawu-Cabarrot: 6. Una partita abbastanza mediocre ma quella tripla con esultanza in faccia alla nostra panchina ha fatto malissimissimo.

Thomas Heurtel: 7. Non è più un ragazzino però sa ancora giocare benissimo a pallacanestro. Anche lui ha messo una bomba pesantissima, che solo i campioni sanno segnare.

Nicolas Batum: 8,5. Ha letteralmente spiegato pallacanestro. La doppia doppia è solo una conseguenza del suo dominio del gioco. Cura Fontecchio ogni volta che è in campo, segna le triple quando c’è da buttarle nel cesto e fa sempre la cosa giusta. 29 di valutazione. Non è mica un caso che abbia appena firmato un biennale con i Los Angeles Clippers…

Guerschon Yabusele: 5. Brutta prestazione ma siamo stati bravissimi noi a tirarlo fuori dalla partita.

Evan Fournier: 7,5. Non disputa un match memorabile ma alla fine scollina quota 20 (21, per essere precisi) ed è sempre un pericolo per la nostra difesa.

Nando De Colo: 6. Alessandro Pajola è il suo incubo. Non riesce mai a giocare come vorrebbe proprio per colpa di quel “diavoletto” nato nel 1999 ad Ancona.

Vincent Poirier: S.V.

Andrew Albicy: S.V.

Rudy Gobert: 7,5. Come scritto sopra, è probabilmente il miglior centro al mondo in questo momento però soffre tremendamente l’energia azzurra. Il rimbalzo presogli in testa da Fontecchio è da far vedere e rivedere. Poi vabbè è un enorme (fisicamente parlando) fenomeno e sotto le plance fa tutto (o quasi) quello che vuol.e

Petr Cornelie: N.E.

Moustapha Fall: 6,5. Nel primo tempo giganteggia, mentre nella ripresa soffre un po’ di più, specialmente da quand’è entrato sul parquet il più volte citato Pippo Ricci.

All. Vincent Collet: 6,5. La sua squadra fa quello che deve fare, ovvero vincere e puntare all’oro olimpico, però ha sudato molto più di quanto avrebbe mai pensato di sudare. La Francia però è ormai una squadra matura e non commette più quelle distrazioni che nel passato le sono costate un po’ di medaglia, europee e mondiali.

Leggi anche: Italbasket mai doma ma non bastano cuore e difesa, Francia in semifinale

Immagine in evidenza: FIBA

Italia Francia pagelle