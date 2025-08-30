Italia in crescita: difesa, carattere e intensità mettono al tappeto la Georgia

Italia 78 – Georgia 62

(18-10, 14-22, 21-15, 25-15)

Arriva la prima vittoria dell’Italia negli Europei di basket. Serve soffrire e poi uscire alla distanza per cogliere un successo pesantissimo su una coriacea Georgia. Le percentuali dall’arco continuano a non assisterci, specialmente nella prima parte del match, ma un’ottima prova del collettivo e soprattutto una difesa di spessore consentono di cogliere due punti tutt’altro che scontati. L’avversario, infatti, era tutt’altro che agevole, al netto di uno Shengelia molto lontano dalla sua versione migliore e addirittura espulso per doppio tecnico.

CRONACA

L’Italbasket mette nuovamente in mostra una difesa attenta e preparata, tenendo i georgiano a soli 10 punti dopo il primo periodo. Il +8 sembra un buon viatico ma gli azzurri non riescono mai a trovare ritmo per davvero in attacco, le azioni offensive pasticciate sono troppe e la Georgia torna a contatto. Fontecchio ci tiene a galla, Mamukelashvili riporta i suoi in parità a quota 32 all’intervallo.

L’avvio di ripresa è difficilissimo per gli azzurri con Bitadze che ci fa malissimo, nonostante i tre falli a carico. L’Italia però riesce a non disunirsi nel momento più complicato, trovando ancora una volta dalla difesa la risorse necessarie a restare in partita. Si scuote un Thompson in crescita, l’enciclopedico Ricci infila una tripla pesante e l’Italbasket torna a comandare l’incontro. Nel quarto periodo segna anche Spissu dall’arco ma sono soprattutto Niang e Diouf a far scappare la truppa di Pozzecco fino al +16 che di fatto evita il finale in volata. Bitadze, infatti, firma l’ultimo sussulto georgiano ma Ricci ricaccia indietro gli avversari, evitando brutte sorprese.

Domani (20:30) la sfida altrettanto importante con la Bosnia che in caso di vittoria ci avvicinerebbe molto a Riga. Bisognerà confermare i segnali forniti e tentare di trovare ancora più ritmo in attacco.

TABELLINI

Italia: Gallinari, Melli 8 (8 rimb), Fontecchio 14, Thompson 6, Ricci 8, Spagnolo 5, Procida n.e., Niang 15, Spissu 3, Diouf 13, Akele, Pajola 6 (5 ass, 5 pr). Coach: Pozzecco.

Georgia: Andronikashvili 3, Mamukelashvili 13, Jintcharadze, Burjanadze 7, Shermadini, Sanadze 8, Korsantia n.e., Phevadze n.e., Shengelia, Bitadze 22, Baldwin 9, Ochkhikidze. Coach: Dzikic.

STATISTICHE COMPLETE

[Foto: FIBA]