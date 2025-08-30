Italia-Georgia, Alessandro Pajola nel post-partita: “Possiamo vincere e perdere contro chiunque”

Alessandro Pajola ha giocato un’altra partita solida oggi contro la Georgia, match che si è concluso col primo successo degli Azzurri in questo EuroBasket. L’Italia ha disputato un primo tempo rivedibile, soprattutto per quanto fatto vedere nel secondo periodo, ma è entrata decisamente contro un altro approccio dal terzo quarto in poi. La squadra di Pozzecco ha preso il largo e, con i contributi di Niang e dello stesso Pajola, ha ottenuto una vittoria importantissima per la classifica.

“La difesa è stata importante più nel secondo tempo che nel primo. Siamo stati bravi a rientrare con le energie giuste, col con la concentrazione giusta. Abbiamo seguito il piano partita più nel secondo tempo, dobbiamo essere più bravi a farlo per 40′ perché ci aspettano altre sfide difficilissime. Dobbiamo essere bravi a essere continui in 40′. Dobbiamo sbloccarci ancora un po’ di più, cercare di giocare più in transizione. Sapevamo che la Georgia è grossa in ogni in ogni ruolo, dal playmaker al lungo, quindi era difficile trovare spazi e siamo stati più bravi nel secondo tempo a muoverci più velocemente, a trovare gli spazi giusti” ha dichiarato Pajola ai microfoni di Sky Sport.

Il nuovo capitano della Virtus Bologna ha poi proseguito: “La caratteristica principale di questa Italia? Cerchiamo di dare semplicemente il massimo ogni partita. Cerchiamo di essere noi stessi, sappiamo che possiamo battere qualsiasi squadra, ma possiamo anche perdere contro qualsiasi squadra. Dipende da noi. Dobbiamo scendere in campo dando il 100% ogni partita e poi guardare il tabellone e vedere dove siamo arrivati. Però sappiamo che se che se diamo il massimo possiamo giocarcela con chiunque”.

