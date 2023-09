Italia – Lettonia, le pagelle: non bastano Datome e Melli, Grazulis e Zagars fanno a fette la nostra difesa

Le pagelle di Italia – Lettonia, confronto del Mondiale valido per la classificazione dal quinto all’ottavo posto.

I lettoni di Luca Banchi reagiscono a un grande avvio degli Azzurri, prendono in mano le operazioni nel secondo periodo e non si voltano più indietro grazie a un attacco che opera con precisioni chirurgica andando a colpire i punti deboli italiani. Pozzecco paga l’assenza del febbricitante Pozzecco e allunga le rotazioni, concedendo giustamente ai più giovani la possibilità di sbagliare con la maglia della nazionale. Non basta un Datome superlativo nel primo quarto, l’Italbasket affronterà la perdente di Slovenia – Lituania per provare a chiudere settima.

Pagelle Italia

Datome 7,5: prende per mano la squadra dal punto di vista offensivo, vista l’assenza di Fontecchio, con un avvio di partita da cineteca, avremmo dovuto cavalcarlo molto di più.

Melli 7: un’altra prestazione da leone a cui aggiunge anche diversi movimenti offensivi da applausi.

Ricci 6,5: fa a sportellate, mette il corpo dove serve e si fa trovare pronto quando deve concludere.

Spissu 6: segna dall’arco e smazza sette assist, in difesa soffre tantissimo sul pick&roll avversario, diverse azioni offensive non gestite al meglio.

Tonut 6,5: aggressivo nell’attaccare il ferro nonostante il gran lavoro dei lettoni su di lui, male al tiro.

Diouf 5,5: quattro minuti in cui crea qualche vantaggio con i suoi cm, in difesa sbaglia tutti i posizionamenti e le letture.

Fontecchio n.e.

Pajola 5,5: a livello difensivo non ha inciso come al solito, anche lui va in difficoltà contro i giochi a due avversari, in attacco produce qualcosa quando va in post basso ma non esplora abbastanza questa situazione potenzialmente favorevole.

Polonara 4,5: ennesima prova incolore del suo Mondiale, un blocco mentale evidente e condizioni fisiche non al top lo stanno mettendo in grossa difficoltà.

Procida 6: tanti salti molto utili, diverse letture difensive interessanti, in attacco però dà l’impressione di non aver ancora trovato la sua dimensione all’interno della squadra dopo un mese e mezzo di allenamenti e partite.

Severini 5: non apre il campo come fatto altre volte e anche in difesa arriva sempre in ritardo, pagando a caro prezzo.

Spagnolo 5: tanta buona volontà ma gestione confusionaria degli attacchi e letture pessime sui pick and roll avversari.

Coach Pozzecco 6: si ritrova senza il suo giocatore migliore e sceglie giustamente di dare spazio anche ai giovani, in attacco però la Lettonia ha fatto tutto ciò che ha voluto senza che riuscissimo minimamente a metterli in difficoltà (o quanto meno costringerli a pensare a scelte diverse) con un adeguamento. Sufficienza stiracchiata grazie alla bella reazione emotiva, tutt’altro che scontata dopo la ripassata presa dagli Stati Uniti.

Pagelle Lettonia

Davis Bertans 6, R. Kurucs 6, A. Kurucs 6.5, Smits 6, Zagars 7, Dairis Bertans n.e., Cavars n.e., Grazulis 8, Pasecniks n.e., Skele 7, Strautins 6, Zoriks 5.5. Coach Banchi: 7.

Foto: FIBA