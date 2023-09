L’Italbasket lotta ma Gražulis regala la vittoria alla Lettonia

ITALIA 82 – LETTONIA 87

(26-18; 16-28; 18-21; 22-20)

Gli Azzurri dell’ Italbasket tornano in campo dopo la pesante sconfitta contro il Team USA, per affrontare la Lettonia di Luca Banchi, reduce dalla sconfitta contro la Germania. Manca all’appello Simone Fontecchio a causa di alcune linee di febbre. Un inizio esaltante per gli Azzurri che si portano in vantaggio. La Lettonia sale di colpi man mano, anche grazie a uno straordinario Grazulis. L’Italbasket tenta il tutto per tutto fino alla fine ma il punteggio premia i lettoni che si giocheranno la finale 5°-6° posto; l’Italia invece giocherà per il 7° posto, provando a chiudere il Mondiale con una vittoria.

LA GARA

L’Italbasket parte con la giusta intensità e soprattutto con ottime percentuali. Datome è il vero trascinatore, andando a segno con tre triple, coadiuvato da Spissu. La Lettonia prova stare in scia con le iniziative di Škele, lasciato da solo dalla difesa Azzurra ma Melli segna il +13. Šmits è bravo ad accorciare sul finale di primo quarto (26-18). Grazulis si scrive nel match e riporta i suoi a -5, Procida però va a segno con canestri importanti che riaprono il divario. Kurucs e Strutins migliorano le percentuali dall’arco, approfittando di qualche distrazione Azzurra. Datome sblocca ancora i suoi ma Grazulis e Kurucs piazzano il primo vantaggio della gara. Il primo tempo termina 42-46.

Nella ripresa Zagars e Grazulis fanno sprofondare a -12 l’Italia che non riesce a ritrovare fluidità in attacco ma soprattutto in difesa. Tonut accende i suoi e alcune buone iniziative difensive lanciano gli Azzurri che si riportano a -5. L’Italia continua a costruire bene, trovando sempre nuovi protagonisti e toccando il nuovo -2. L’ultimo possesso del terzo periodo punisce l’Italia che subisce la tripla del 60-67. Tanti errori da entrambe le parti ma la prima a sbloccarsi è la Lettonia che si riporta sul +12. Rispondono Ricci e Spissu ma gli errori azzurri a cronometro fermo non aiutano la rimonta. Il giocatore di Trento, Grazulis, e Bertans continuano a far male all’Italia ma Tonut e Datome siglano il -5. Spissu piazza il -2 dai 6,75 a 41″ dal termine. L’Italia difende bene ma la tripla di Grazulis vale il +5 con cui si chiude il match, 82-87.

TABELLINI

ITALIA: Spissu 10, Tonut 11, Melli 11, Fontecchio n.e., Ricci 8, Spagnolo 4, Polonara 4, Diouf 1, Severini, Procida 8, Pajola 5, Datome 20.

Coach Pozzecco

LETTONIA: Kurucs R. 4, Bertans Davis 9, Bertans Dairis n.e., Šmits 6, Strautinš 7, Cavars n.e., Škele 12, Grazulis 28, Pasecniks n.e., Kurucs A. 9, Zagars 10, Zoriks 2.

Coach Banchi.

Clicca qui per il boxscore completo.