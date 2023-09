Italia-Porto Rico, le pagelle: Datome LEGGENDARIO. Ricci CUORE D’ORO. Tonut SOLIDISSIMO.

L’Italia è riuscita a battere Porto Rico grazie alle triple di Gigi Datome e Pippo Ricci, determinanti nel successo degli Azzurri, che ora sono ufficialmente ai Quarti di Finale del Mondiale per la prima volta dopo 25 anni dall’ultima volta.

Ecco le pagelle dell’Italia e di Porto Rico

Italia

Luigi Datome: 8. I punti non si contano soltanto, bisogna anche saperli pesare. E le sue triple, tutte e 3, hanno spostato la storia di questa partita. Facciamogli una statua, per favore.

Simone Fontecchio: 7. Arriva in doppia cifra all’ultimo minuti e quindi chiude con una doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi. Non la sua miglior partita in maglia azzurra, anche se ha fatto un’ottima difesa, ma cosa gli vuoi dire se in una partita “sottotono” fa doppia doppia. Il bello arriva adesso, Simo, continua a farci sognare.

Nicolò Melli: 7,5. Monumentale partita di Nik che riesce a strappare 12 rimbalzi, di cui 8 offensivi, contro una squadra fato di giocatori con dei bei “corpaccioni”. In attacco ha spiegato un paio di volte ai lunghi portoricani come si può fare canestro senza essere verticali e atletici.

Alessandro Pajola: 7. Annulla Tremont Waters e in attacco è bravo a provare a far girare la squadra. Ancora molto intelligente ad andare in post basso contro gli esterni caraibici. Ah, 7 rimbalzi e 9 assist. 9 ASSIST.

Achille Polonara: 5. Non è stato il suo Mondiale finora e non è stata la sua partita quest’oggi. Ai Quarti di Finale sarà DETERMINANTE il suo impatto, a prescindere da chi incontreremo.

Gabriele Procida: SV. Gioca solo 4 minuti ma fa quello che lo staff tecnico gli chiede: difende, va a rimbalzo e segna anche un canestro da 2. Bravissimo!

Giampaolo Ricci: 8. Top scorer a pari punti con Tonut e altro cuore guadagnato da Pozzecco. Non abbiamo parole per definirlo, a parte STRAORDINARIO. Ah, ha rischiato di dover pagare un caffè a Gigi ma poi la palla è entrata e quindi va bene così.

Luca Severini: 6. Deve sopperire alla brutta partita di Polonara e anche oggi è solidissimo. Un po’ impreciso al tiro e a cronometro fermo ma glielo perdoniamo.

Marco Spissu: 6,5. Parte bene con un paio di triple delle sue nel primo quarto, poi però soffre in difesa e litiga con il ferro. 6 assist per lui.

Stefano Tonut: 7,5. Nel primo tempo, ancora una volta, ci tiene a galla lui. Inizia bene la ripresa con una schiacciata, ma poi lo staff tecnico decide di farlo giocare poco, privilegiando il “quintettone” con Fontecchio da guardia. Altra solidissima gara di Steve che ne ha messi 15 in neanche 22 minuti.

All. Gianmarco Pozzecco: 7,5. Semifinale a EuroBasket sfiorata, Quarto di Finale al Mondiale centrato che mancava da 25 anni da primo in classifica raggiunto e tutto questo con una squadra discreta ma di uomo veri. Sono risultati CLAMOROSI, come direbbe lui. E noi vogliamo continuare a sognare, tanto i sogno sono gratis, non sono soggetti a inflazione. Forza Azzurri!

Porto Rico

Conditt 5, Ford 5, Holland 5, Howard 6,5, Ortiz 6, Pineiro 6,5, Reyes NE, Romero 6,5, Thompson NE, Thompson Jr. 4,5, Toro Barea NE, Waters 5,5. All. Nelson Colon 5,5.

Immagine in evidenza FIBA