Italbasket ai quarti, Melli: “Non so quanti ci avrebbero scommesso…”

Nicolò Melli fra i grandi protagonisti della qualificazione dell’Italbasket ai quarti di finale dei Mondiali.

Dopo la vittoria su Porto Rico il lungo azzurro, intervistato dalla Rai, lancia un messaggio a chi era scettico sulle possibilità degli Azzurri di centrare questo traguardo.

Bello essere fra le prime otto al Mondo, non so quanti avrebbero scommesso su questo risultato. Merito dello staff che ci dà fiducia, di chi ci supporta ma anche nostro perché stiamo benissimo insieme e abbiamo lavorato molto bene. Adesso vediamo cosa succederà, nessuno se lo aspettava ma ora possiamo guadagnarci qualcos’altro. Oggi bene a rimbalzo? Una questione di posizionamento ma anche un po’ di fortuna, oggi è andata bene. In questa squadra ognuno porta il suo mattoncino: io l’ho fatto con i rimbalzi, Ricci è stato straordinario, Fontecchio ha avuto difficoltà al tiro ma si è sacrificato tanto in difesa. Questo è il bello di un gruppo del genere e dà ancora più valore alle vittorie.