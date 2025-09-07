Italia – Slovenia, Spissu: “Doncic è un campione, nel finale decisivi i dettagli”

Roberto Caporilli

Marco Spissu ha commentato l’eliminazione dell’Italia dagli Europei per mano della Slovenia.

Il playmaker sardo ha parlato della prestazione eccezionale di Luka Doncic e dei dettagli che nel finale hanno consegnato il match degli ottavi agli sloveni.

La partenza ci ha fatto male. Sapevamo cosa avrebbero fatto ma Doncic è un campione e non siamo riusciti a limitarlo. Nel terzo periodo abbiamo provato a sporcare la partita, ci siamo riavvicinati ma alla fine i dettagli non ci hanno premiati. Dispiace perché ci siamo fatti il c*** dal 23 Luglio e avremmo meritato un finale diverso. Dispiace tantissimo per Gallinari che è alla sua ultima esperienza e avremmo voluto fargli vincere una medaglia, anche per altri potrebbe essere l’ultimo Europei. Anche per il Poz? Non lo so, decideranno altri, noi giocatori risponderemo sempre presenti.

 

