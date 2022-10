Italia-Spagna, ecco dove si giocherà il big match di novembre

La notizia era nell’aria, ma poco fa la FIP ha ufficializzato la sede per la partita tra Italia e Spagna dell’11 novembre: sarà la Vitrifrigo Arena di Pesaro. La gara sarà molto importante per gli Azzurri in vista della qualificazione al Mondiale 2023: la Spagna è infatti l’avversaria più temibile del secondo girone. Dopo la gara dell’11 novembre, l’Italia tornerà in campo il 14 in trasferta contro la Georgia. Il ritorno contro la Spagna è invece previsto per fine febbraio.

In attesa di conoscere i convocati, che arriveranno pochi giorni prima delle partite, la FIBA ed EuroLeague dovranno smarcare il problema del calendario. L’11 novembre sono previsti infatti sia Italia-Spagna che il turno di EuroLega. In particolare la Virtus Bologna di Sergio Scariolo, CT della Roja, sarà impegnata nel derby tutto italiano contro l’Olimpia Milano.

𝚂𝚒 𝚝𝚘𝚛𝚗𝚊 𝚒𝚗 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚘 🔥 Sarà 𝗣𝗲𝘀𝗮𝗿𝗼 ad ospitare gli Azzurri nella sfida ai neo-Campioni d’Europa dell’11 novembre, per la seconda fase di Qualificazione a @FIBAWC 2023! 🎟 Biglietti disponibili qui: https://t.co/eZNH8hJxID#Italbasket | #FIBAWC pic.twitter.com/3xDSFPqu7k — Italbasket (@Italbasket) October 14, 2022