Italia-Team USA, qual è l’unica voce statistica in cui stiamo facendo meglio degli americani?

Italia contro Team USA è una partita – sulla carta – impari perché gli americani sono più lunghi, più grossi, più forti, più precisi, più profondi, più rapidi, più veloci, più tutto. E anche da un punto di vista numerico stanno facendo molto meglio di noi. Per esempio loro stanno tirando con il 36.8% da 3 punti e noi con solo il 31,4% e anche nei punti per partita il divario è pazzesco: 101,4 contro 80,8.

Ma c’è un’unica voce statistica in cui stiamo facendo meglio: i tiri liberi. Noi siamo all’83%, mentre loro si sono fermati finora al 78,3%. Certo, non è un dato così rilevante in generale, ma in un ipotetico arrivato a punto a punto nel finale tra Italia e Team USA, avremmo un leggero vantaggio statistico, anche se poi in quei casi i numeri lasciano il tempo che trovano e subentra il fattore psicologico.

C’è anche un altro dato dove siamo più o meno pari: i rimbalzi. Ed è un miracolo, vista la nostra fisicità. Loro ne catturano 36 a partita, mentre noi siamo a 35,6. Quindi una differenza davvero minima che in un gara non sposta gli equilibri né da una parte né dall’altra. I dati che potranno spostare veramente sono le percentuali dal campo e il numero di possessi.

Fonte: FIBA