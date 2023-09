Pozzecco ha svelato quali caratteristiche sfrutterà l’Italia contro Team USA

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della nostra Nazionale, ha presentato la gara tra Italia e Team USA e ha detto che questa Italia sfrutterà delle caratteristiche che la contraddistinguono profondamente per provare a fare il miracolo contro gli States.

“Ci meritiamo questa partita. I ragazzi si meritano questo palcoscenico perché fin dal primo giorno hanno sudato per essere qui. Non abbiamo il pronostico dalla nostra ma con gli USA è sempre così. Con tutti. Sfrutteremo le nostre caratteristiche migliori, ovvero la capacità di muoverci in campo e fuori come una famiglia, aiutandoci l’uno con l’altro come fatto finora e l’intelligenza cestistica dei nostri giocatori. Consapevoli di aver fatto il massimo fin qui arrivando primi nella seconda fase. Impossibile fare paragoni con altre partite del passato contro gli USA. È un nuovo capitolo e non vediamo l’ora di scriverlo”.

Pozzecco naturalmente ha ragione quando dice che l’Italia è sfavorita contro Team USA. Siamo enormemente sfavoriti contro di loro. Ma lo eravamo anche contro la Serbia a Belgrado e a Berlino, oppure contro la Francia a Tokyo e Berlino. Noi siamo quasi sempre sfavoriti, ma dal 2021 in poi abbiamo dimostrato di avere qualcosa che non tutte le altre Nazionali hanno: fiducia in noi stessi. Crediamoci!

Fonte: ufficio stampa FIP

